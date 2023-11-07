Чи виконала Україна критерії кандидата на вступ в ЄС: ЗМІ дізналися оцінку Єврокомісії

Європейська комісія 8 листопада оприлюднить звіт з оцінкою реформ в Україні для початку переговорів про вступ до ЄС. За даними ЗМІ, Україна виконала більше половини кроків, які потрібні для старту переговорів.

У розпорядженні журналістів "Радіо Свобода" опинився внутрішній документ Єврокомісії щодо України. У ньому мовиться, що Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 з 7 критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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Які критерії Україна виконала

За даними журналістів, завершеними вважаються виконання таких критеріїв:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Які критерії не виконала Україна

Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. У межах цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника САП та директора НАБУ.

У документі Єврокомісії йдеться про те, що "Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу".

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, то сказано, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них.

Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема, шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Коли можуть стартувати переговори