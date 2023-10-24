Заявку України на членство в ЄС оцінять на початку листопада, – Reuters

Виконавча влада Євросоюзу невдовзі планує представити свою оцінку прогресу, якого Україна досягнула в її заявці на членство. Натомість у грудні стане відомо, чи почнуть з Києвом переговори про вступ.

Виконавчий директор Європейського Союзу 8 листопада має намір представити оцінку прогресу, досягнутого Україною у заявці на членство. Це є ключовим етапом у вирішенні блоку про те, чи розпочинати переговори щодо вступу з Києвом. Про це журналістам Reuters повідомили троє європейських чиновників.

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Що оцінюватимуть у ЄС

Оцінку представлять 8 листопада в щорічному звіті Європейської комісії, де детально буде описано, наскільки країни, які бажають приєднатися до блоку з 27 країн, просунулися у виконанні необхідних економічних, правових та інших критеріїв.

Чиновники зазначили, що це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Після цього, під час саміту лідерів ЄС 14 – 15 грудня буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС. Наразі це один з пріоритетів для Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що для Євросоюзу початок переговорів щодо членства України в ЄС також є пріоритетом. Він зазначив, що Україна хоче розпочати переговори про членство в ЄС до кінця цього року.

Україна може отримати позитивну рекомендацію

Очікується, що Україна отримає позитивну рекомендацію. Однак їй можуть висунути додаткові умови, пов’язані із боротьбою з хабарництвом і правами меншин.

Що стосується інших претендентів, то аналогічну рекомендацію можуть надати Молдові.

Щодо Грузії, то чиновники заявили, що "поки ще не прийнято рішення" щодо того, чи отримає вона офіційний статус кандидата.

За якими реформами ЄС оцінюватиме Україну

Нагадаємо, що влітку 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС та зобов'язалася виконати перелік із 7 рекомендацій Єврокомісії:

Реформувати Конституційний Суд;

Продовжити судову реформу;

Боротися з відмиванням коштів;

Втілити антиолігархічний закон;

Боротися з корупцією та призначити керівника САП;

Узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

Змінити законодавство про нацменшини.

Якщо Єврокомісія не побачить реалізації реформ України, то статус кандидата можуть відкликати.