"Це аргумент": чи вступить Лукашенко у війну після "бавовни" в Мачулищах
На білоруському військовому аеродромі у Мачулищах 26 лютого пролунало кілька вибухів, повідомлялося про пошкодження російського літака. Вочевидь, це свідчить про незгоду білорусів з політичним курсом, який обрав самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що Лукашенко не планує вступати у війну проти України, адже розуміє, що Росія з кожним днем стає все слабшою.
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Мусієнко зауважив, очевидно, в Білорусі є партизани, які не згодні з політичним вектором, який для себе обрала Білорусь. Це внутрішні проблеми країни, які там мають вирішити.
Політика Лукашенка призвела до того, що в нього є така опозиція, тому ці політичні фактори посилять репресії проти своїх,
– додав експерт.
Чи вступить Білорусь у війну
З'явилися побоювання, що такі події можуть стати додатковим аргументом Владіміра Путіна для того, щоб Лукашенко вступив у війну проти України. Натомість Мусієнко переконаний, що це стане радше контраргументом.
Це буде аргументом для Лукашенка не вступати у війну, тому що він бачить наскільки слабшає його партнер і держава, яка примушує його до цього вступу. Ця держава все ближча до поразки,
– наголосив мовець.
Він переконаний, якщо Лукашенко стільки часу уникав вступу у війну, зараз він точно цього робити не буде.
Мусієнко про настрої в Білорусі: дивитись відео
Вибухи в "Мачулищах": що відомо
- До вибухів на аеродромі причетні білоруські партизани. Вони заявляють, що пошкодили передню та центральну частини літака включно з радіолокаційною антеною та авіонікою.
- Вартість одного такого літака оцінюють приблизно в 330 мільйонів доларів. Це надзвичайні збитки для окупантів.
- Білоруські активісти упевнені, що до вибухів на аеродромі в селищі Мачулищі причетні два БпЛА. Ймовірно, саме вони пошкодили літальний апарат Росії ДРЛС А-50.
- Згодом Лукашенко провів зустріч з керівниками силових структур, він вимагав "найжорсткішої" дисципліни з особливим наголосом на кордоні.