"Це аргумент": чи вступить Лукашенко у війну після "бавовни" в Мачулищах

На білоруському військовому аеродромі у Мачулищах 26 лютого пролунало кілька вибухів, повідомлялося про пошкодження російського літака. Вочевидь, це свідчить про незгоду білорусів з політичним курсом, який обрав самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що Лукашенко не планує вступати у війну проти України, адже розуміє, що Росія з кожним днем стає все слабшою.

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Мусієнко зауважив, очевидно, в Білорусі є партизани, які не згодні з політичним вектором, який для себе обрала Білорусь. Це внутрішні проблеми країни, які там мають вирішити.

Політика Лукашенка призвела до того, що в нього є така опозиція, тому ці політичні фактори посилять репресії проти своїх,

– додав експерт.

Чи вступить Білорусь у війну

З'явилися побоювання, що такі події можуть стати додатковим аргументом Владіміра Путіна для того, щоб Лукашенко вступив у війну проти України. Натомість Мусієнко переконаний, що це стане радше контраргументом.

Це буде аргументом для Лукашенка не вступати у війну, тому що він бачить наскільки слабшає його партнер і держава, яка примушує його до цього вступу. Ця держава все ближча до поразки,

– наголосив мовець.

Він переконаний, якщо Лукашенко стільки часу уникав вступу у війну, зараз він точно цього робити не буде.

Мусієнко про настрої в Білорусі: дивитись відео

Вибухи в "Мачулищах": що відомо