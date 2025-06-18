США готові до певних дій: наскільки високі шанси вступу Трампа у війну проти Ірану

США можуть втрутитися в конфлікт на Близькому Сході. Атаки Ізраїлю не призведуть до того, що Іран повністю втратить можливість створити ядерну зброю.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що деякі ізраїльські блогери та журналісти вже написали, що з великою ймовірністю США вступлять у війну вже цієї ночі. Поки що США не розпочали атаки на Іран, але це питання залишається відкритим.

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Ізраїль хоче знищити ядерні об'єкти Ірану

США перекинули авіаносні групи до цього регіону – отже, вони готові до певних дій.

Не секрет, що останніми днями відбувалося перекидання військових з США до Європи, а також до Близького Сходу. Тобто підготовчу фазу США вже завершили. Якщо казати умовно, то участь США у цій війні – це наразі 51% "за" проти 49% "проти", тобто ймовірніше за все, що США все ж таки візьмуть участь у цих операціях,

– сказав Іван Ус.

Він додав, що ізраїльські експерти стверджують, що, по суті, Ізраїль підготував умови для атак на ядерні об'єкти Ірану. Єдине, чого бракує Ізраїлю – це можливостей уразити основні об'єкти, такі як Фордо та інші ключові центри, де відбувалася підготовка до виробництва ядерної зброї.

"Вони відкрито кажуть: ми самі не зможемо. Якщо США хочуть поставити крапку в ядерній програмі Ірану – їм потрібно долучитися, інакше нічого не вийде. Так, Ізраїль провів певні атаки, але вони не призведуть до того, що Іран повністю втратить можливість створити ядерну зброю", – сказав Іван Ус.

Важливо! Іран заявив про готовність завдати удару по американських базах на Близькому Сході у разі вступу США у війну проти нього. Тим часом у Вашингтоні зростають побоювання щодо можливого розширення конфлікту, оскільки Ізраїль посилює тиск на Білий дім.

Він додав, що після цих атак імовірність застосування Іраном цього озброєння, якщо воно в нього справді є, стала надто високою. Тому, якщо США не хочуть, аби Іран почав, як кажуть, стріляти по всьому периметру ядерною зброєю – краще діяти негайно. Зараз це питання наступних 24, можливо 48 годин.