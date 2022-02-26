ЗСУ збили ще дві ворожі цілі – російський вертоліт і штурмовик Су-25
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
Наші військові збили російський вертоліт і штурмовик Су-25. Сталося це у ніч проти 26 лютого у Василькові. Там наразі тривають важкі бої.
Українські військові ліквідували російський вертоліт і штурмовик Су-25 ракетним комплексом С-300.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що наші захисники збили:
- вертоліт,
- штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.
Близько опівночі в районі проведення Операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних сил ЗС України збито дві ворожі цілі,
– мовиться у повідомленні.
За даними журналістів 24 каналу, воїни, які зараз перебувають у Василькові, що на Київщині, налаштовані дуже рішуче. Вони не збираються віддавати жодного клаптика нашої землі окупантам. Віримо у ЗСУ!
Українські захисники відбивають атаки Росії
Лише у районі Василькова наші захисники:
- збили ІЛ-76 з ворожим десантом;
- ліквідували ще 2 російських гвинтокрили.