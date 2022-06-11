Вся Донецька область залишилася без світла
11 червня 2022 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:Краматорська міська рада
Росіяни продовжують шалений штурм Донецької та Луганської областей. Через їхні дії мирні мешканці залишились без світла.
Російські окупанти не припиняють обстрілів мирних міст та цивільної інфраструктури. Ворогу потрібна лише територія, тому наслідки злочинних дій його абсолютно не турбують.
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У Донецькій області немає світла