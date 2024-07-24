Тривогу оголошували по всій Україні: злітав МіГ-31К

По всій Україні оголошували повітряну тривогу удень 24 липня. Злітав носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

МіГ-31К злітав із аеродрому Саваслейка. 24 Канал у разі повторної тривоги закликає жителів областей перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу 24 липня

Повітряну тривогу по всій території України оголошували об 12:31. У Повітряних силах попереджали про зліт російського МіГ-31К.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– мовиться в повідомленні.

Вже об 13:11 в Повітряних силах повідомили про відбій загрози, окрім Харківської області.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Зауважимо, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", які здатні оминати українські системи ППО, адже максимальна швидкість ракети до 12 000 кілометрів на годину.

Додамо, що максимальна дальність ураження ракети "Кинджал" – 2 000 кілометрів, тому тривогу оголошують у всіх регіонах України, навіть, якщо виліт російського літака пов'язаний із передислокацією чи тренуваннями.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу