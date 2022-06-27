Всю Україну охопить шалена спека: прогноз погоди на 28 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 28 червня, буде дуже спекотною. Температура повітря в більшості областей перевалюватиме за +30 градусів.
Переважно стовпчики термометрів показуватимуть +31...+33. Найспекотніше буде на Волині – +32...+34.
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Спека до +35
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що місцями можна чекати і до +35 градусів. Наприклад, у Києві прогнозують +30...+34. Така спека не відпускатиме столицю ще найближчі кілька днів.
Дещо нижчу температуру обіцяють у південних регіонах. Зокрема, в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі – +29...+31. Найхолодніше – у Криму, тут обіцяють +25...+27.
Небо буде безхмарним, світитиме літнє сонце.
Можливі грози
За словами Діденко, рясних опадів, щоб трохи освіжили спеку, чекати точно не варто. Однак ввечері все ж можливі короткочасні дощі з грозами. Це стосується північних, східних та центральних регіонів.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що грози накриють Сумську, Полтавську та Харківську області.
Коли спека спаде
Синоптикиня зазначила, що послаблення спеки прийде до кінця червня. З 30 числа температура повітря знизиться до +28...+29 градусів. "Легше дихати" буде з четверга.
Якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці, ховатися усіма розумними способами від надвисокої температури повітря,
– підсумувала Діденко.
Прогноз погоди в містах України на 28 червня
Львів – +31...+33
Ужгород – +31...+33
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +31...+34
Рівне – +31...+33
Житомир – +31...+33
Вінниця – +31...+33
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +31...+33
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +31...+33
Погода в Україні 28 червня / Карта Укргідрометцентру