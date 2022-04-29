"Всю Україну потрібно витравити до самого Львова": Росія набирає в армію відвертих нацистів

Російська пропаганда прикриває війну проти України так званою "спеціальною операцією", яка буцімто передбачає денацифікацію України. Поки Кремль переслідує невидимі цілі, у лавах російської армії воюють військові, які чітко підпадають під опис нацистів.

Російський військовий заявив про хімічну атаку

Про це яскраво свідчити розмова між російським військовим Іваном Клименком та його матір'ю, яку перехопила СБУ. Мати повідомила сину, що Росії не вдається досягти успіху на Харківщині та взяти "Азовсталь".

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Відповідаючи на тезу щодо "Азовсталі", контрактник Клименко сказав, що російські військові візьмуть металургійний комбінат у Маріуполі за допомогою хімічної зброї. Загарбник розповів, що президент Росії призве хімічні війська.

Окупант погрожує українцям розправою

Росіянин Клименко, який служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, розповів матері про свої криваві цілі в Україні. Він заявив, що всіх людей потрібно вбивати, в тому числі дітей та жінок.

Нам треба всіх убивати: і дітей, і жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх із землі стерти,

– сказав він.

Військовий з елітної російської дивізії розповів, що збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців. Слід зауважити, що мати окупанта толерує звірські наміри свого сина.

Вона заявляє, що українці ні в чому не винні, перекладаючи відповідальність на США.

Запис розмови окупанта з матір'ю

У Службі безпеки додали, що росіянин Клименко має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами.

Серед опублікованих світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.



Російський окупант Клименко з нацистською символікою / Фото СБУ

Інші перехоплені розмови окупантів

СБУ систематично перехоплює розмови російських окупантів. В одній з таких військові Росії розповідали рідним про те, що втрат у них дуже багато. Одному з командирів "кишки збирали назад у живіт".

У схожій розмові мобілізований військовий з окупованого Донецька розповів, що росіяни відмовляються воювати та бояться наступу на Харківщину.

На цьому тлі російські офіцери почали змушувати військових воювати, погрожуючи розстрілом. Про це стало відомо завдяки перехопленому листуванню.

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