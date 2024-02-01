Чи був лист для виїзду Арестовича за кордон: у ГУР розставили крапки над "і"

Журналісти NGL.media опублікували матеріал, в якому йдеться, що Олексій Арестович виїхав з України на підставі листа від ГУР. В українській розвідці відреагували на повідомлення у ЗМІ.

У Головному управління розвідки Міноборони заявили, що інформація, подана NGL.media, не відповідає дійсності.

Дивіться також Скільки російських військових наразі воюють в Україні: Буданов дав свою оцінку

Чи "допомогла" розвідка втекти Арестовичу

Там додали, що відомство не надавало Олексію Арестовичу ні листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням,

– закликали у ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні у NGL.media вийшов матеріал, в якому стверджується, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України восени 2023 року і вже п'ять місяців, як досі не повернувся. Політик наразі проживає у Нью-Йорку.

Як міг виїхати Арестович

У виданні заявили, що скандальний ексрадник президента покинув Україну 4 вересня минулого року через пункт пропуску "Краковець – Корчова". Його начебто пропустили завдяки листу від ГУР.

Автори публікації зазначили, що Арестович неодноразово виїджав з країни після повномасштабного вторгнення, втім, щоразу він повертався.

Так, на початку травня 2023 року він виїхав у Польщу. І як стверджували у ЗМІ, теж на підставі листа від української розвідки. Однак тоді у червні ексрадник повернувся до України.

Загалом Арестович з моменту початку великої війни виїздив за кордон 7 разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу Президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев'яти днів.

Опісля того, як Арестович востаннє виїхав і не повернувся, він заявив, що, мовляв, у нього конфлікт з Офісом президента і на нього чинять політичний тиск.