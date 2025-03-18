У Краснодарі близько 100 російських військових намагались втекти із закритої військової частини

Увечері п'ятниці, 18 квітня, близько 100 російських військових спробували втекти з закритої військової частини. Територію військової комендатури оточили з усіх боків сили гвардії та поліція.

За попередньою інформацією, у спеціально обгородженому місці утримували солдат, які раніше самовільно залишили частину. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Утікачі зламали паркан і вийшли на територію військової комендатури. У місті перекрили вулиці, силовики оточили місце інциденту.

З попередніми даними, утекти з військової частини вдалося лише 7 солдатам. Невдовзі спіймали 4 порушників, ще 3 – досі "в бігах".

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До слова, Кремль планує призвати 160 тисяч осіб з 1 квітня до 15 липня 2025 року, що стане найбільшою кількістю за 3 роки війни проти України. Чоловіків обіцяють не направляти в пункти дислокації підрозділів окупаційних збройних сил у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонській та Запорізькій областях.