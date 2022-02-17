Втекли до "гнилої Європи": ОПЗЖ стала жертвою можливого наступу Путіна

Наразі єдиною жертвою нового російсько-українського протистояння стала партія ОПЗЖ. Ще ніхто не стріляв, а людей Віктора Медведчука вже розкидало по усій Європі.

Політики, які протягом 8 років переконували, що Росія – наш друг, партнер, мирна братня країна і взагалі не сторона конфлікту, раптом "ламанулися" з України, щойно з'явилися чутки про можливе вторгнення. Виходить що, ті, хто найголосніше закликає дружити з Росією, найбільше її ж бояться?

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Нардепи втекли до "гнилої Європи"

З 2014 року ці люди стверджували, що в Україні фашизм, а при владі – страшні радикали та русофоби. Однак від "радикалів" при цьому чомусь ніхто не тікав.

Усі ці люди з ОПЗЖ сиділи тут, спокійно ходили до Верховної Ради й виступали на телебаченні. Та щойно пішли чутки, що в Україні можуть з'явитися їхні улюблені росіяни, одразу чомусь побігли геть.

Дивно, чи не так? Фашистів не боялися, а від антифашистів кинулися тікати стрімголов.

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При цьому лише народний депутат Волошин чесно поїхав до Білорусі, але через санкції. Інші – до "гнилої Європи", Ізраїлю та інших країн НАТО.

Якийсь сюрреалізм. Люди роками кричать, що у НАТО нам не треба, що в Україні зовнішнє управління, але за першого ж "шухера", а точніше чуток про нього, кинулися саме туди – під крило "зовнішніх управителів" з "агресивного блоку".

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Як надалі діятимуть нардепи-втікачі

Однак найголовніше те, що незабаром усі вони повернуться й вдаватимуть, що нічого не було. Вони говоритимуть про себе, як про захисників народу, розповідатимуть своїм виборцям, що захищають їхні інтереси, переживають за країну тощо.

Втім, ми бачимо, що ці люди плюють і на країну, і на виборців. Вони тікають у країни НАТО першими, навіть коли небезпеки ще немає. Не уявляю, хто може вірити цим нікчемам після всього, що сталося, і хто може за них голосувати.

От такі цікаві метаморфози відбуваються з апологетами "русского міра", щойно він стукає у двері.