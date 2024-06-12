18 українців кинули авто та втекли в Угорщину, перерізавши огорожу: що говорять прикордонники

Українці втекли через угорський кордон біля села Гуняді Закарпатської області. Там прикордонники виявили покинутий мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому втікачі приїхали до місця прориву кордону.

Ймовірно, покинутим автомобілем група втікачів приїхала до кордону. Після цього вони прорізали у загорожі дірку та втекли через неї до Угорщини. Про це свідчать також сліди на контрольно-слідовій смузі.

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Українці незаконно перетнули кордон

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова розповіла, що у середу, 12 червня, у прикордонній ділянці Закарпатської області біля пошкодженої огорожі виявили сліди людей, які могли незаконно потрапити до Угорщини.

Днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія. Це був мікроавтобус Volkswagen. Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. Перевіряється інформація, зокрема, щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон,

– зазначила Федорова.

Вона додала, що українські прикордонники сповістили про подію угорських колег. Втім, ті наразі не підтвердили факт незаконного перетину кордону.

За словами журналіста Віталія Глаголи, який першим повідомив про подію, прикордонники побачили покинутий автомобіль під час моніторингу кордону за допомогою БпЛА. Зайого даними, покинутий автомобіль правоохоронці помістили на штрафмайданчик у Берегові. Незадовго до цього цей бус "засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах".

Втікачі через кордон стали зухвалішими і винахідливішими