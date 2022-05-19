Втік сам і 20 людей перевів: суд дозволив арештувати Януковича, який у 2014 чкурнув у Росію

Суд офіційно дозволив арештувати експрезидента-втікача Віктора Януковича. Він ще в лютому 2014 року втік з України та переховується у Росії.

Відповідне рішення схвалив Печерський суд міста Києва. Там Віктору Януковичу обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

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Утікав на російських гелікоптерах

Такий запобіжний захід експрезиденту-втікачу Януковичу обрали у справі про організацію незаконного переправлення осіб через кордон.

За даними слідства, у 2014 році експрезидент Янукович спільно зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Росії організував незаконний виліт громадян з України.

23 лютого 2014 року з околиць села Урзуф Донецької області сам експрезидент та ще щонайменше 20 людей вилетіли на трьох гелікоптерах збройних сил Росії.

На російських гелікоптерах українські втікачі на чолі з Віктором Януковичем прибули до міста Анапа в Краснодарському краї Росії.

Справу проти експрезидента розслідує Державне бюро розслідувань. Відповідно до чинного законодавства, у ній Віктору Януковичу загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Також стаття передбачає можливі обмеження на зайняття певних посад терміном до трьох років.

Вирок Януковичу за держзраду

Експрезидент-втікач Віктор Янукович після масових розстрілів активістів під час Революції Гідності втік до Росії. Верховна Рада усунула його з посади та призначила виконувачем обов'язків спікера парламенту Олександра Турчинова. Через кілька днів Росія почала окупацію Криму, а згодом – війну на Донбасі.

У січні 2019 року Віктора Януковича засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду.

Також мовилось про співпрацю з Росією щодо ведення агресивної війни проти України.

Захисники експрезидента кілька разів подавали апеляції на це рішення. Останнє звернення надійшло до Верховного Суду.

6 грудня 2021 року Верховний Суд остаточно затвердив вирок експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Рішення попередньої інстанції залишили без змін.

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