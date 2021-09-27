Втік від п'яного тата і блукав біля траси: водій врятував малюка на Вінниччині

27 вересня 2021 , 21:02
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Джерело:

ТСН

На Вінниччині небайдужий водій врятував 4-річного хлопчика, який пішов з дому, бо там був п'яний батько. Малюк замерз та перелякався.

Водій розповів, що побачив дитину на узбіччі траси. Малюк був лише у чобітках та кофтині. 

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Я виїхав з повороту і одразу побачив силует, хтось маленький. Був шокований, бо дитина була в чобітках гумових, кофтина і все, більше нічого на дитині не було,
– поділився водій. 

Малюк розповів, що його звуть Максимом. Хлопчик пішов у мандри, бо вдома був п'яний батько. До нього викликали поліцію. Хлопчика тим часом відвезли до лікарні.

Завідувачка педіатричного відділення Козятинської лікарні Тетяна Петричка повідомила, що у дитини – нежить та кашель. Це може бути внаслідок переохолодження. Або малюк підхопив якийсь вірус. 

Малюк шукав маму у Білій Церкві

  • У Білій Церкві 2-річний малюк роздягнений блукав місцевими дворами.
  • Маля побачили перехожі й зателефонували до поліції. 
  • Правоохоронці встановили, що горе-мама залишила дитину вдома та пішла святкувати.
  • Прокинувшись, маля злякалося і пішло шукати маму. 
  • Жінку розшукали в одному з місцевих закладів. Там вона розважалася у компанії подруг. 
  • Маля відвезли до лікарні. У дитини діагностували застуду. 
Автор: Мар'яна Бекало