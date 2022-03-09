Втік з військової частини в Одесі: у Миколаєві затримали дезертира, фото
9 березня 2022 , 04:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Енергоатом"
На сьогодні в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Проте у Миколаєві стався неординарний інцидент.
У Миколаєві сталася незвичайна подія.
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У Миколаєві затримали дезертира
Бійці Миколаївської обласної варти затримали дезертира у місті. Відомо, що він втік з військової частини в Одесі.
Чоловіка передали правоохоронцям задля встановлення усіх обставин та ухвалення рішення.
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