Втікають як зайці з танків, в яких є паливо: тероборона захопила ще 4 "трофеї" окупантів
Джерело:Останній Блокпост
При "близькому знайомстві" із ЗСУ, теробороною та іншими захисниками України бойових дух російський окупантів падає нижче нуля. Вороги покидають свою техніку та втікають, хто куди бачить.
Вершина героїзму російських окупантів – обстрілювати мирні будинки реактивною артилерією та скидати бомби за допомогою авіації. Коли ж справа доходить до реальної сутички, солдати "однієї з найсильніших армій світу" у надії зберегти життя здаються у полон або розбігаються у ліси та поля, неначе зайці.
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Ще 4 трофейні танки
Територіальній обороні вдалося заволодіти 4 танками російських окупантів. Вороги покинули техніку, хоча мали мастило та паливо.
Коли їм "запахло смаженим", окупанти вирішили рятуватися втечею у поля. Як показує досвід, незабаром голодні вороги або самі прийдуть здаватися у полон, або впольовані місцевими захисниками.
Відео захоплення 4 ворожих танків
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