Це війна, а на телевізійне шоу, – Буданов про втрату інтересу Заходу до війни в України

Останнім часом від деяких урядовців у країнах Заходу можна почути про "втому від війни" в Україні. Через це буцімто зменшується рівень підтримки.

В ексклюзивному інтерв'ю канадському виданню очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив свою думку щодо цього. Він заявив, що в Україні триває війна, тому говорити про "інтерес" недоцільно.

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Так, канадські журналісти поцікавилися, чи стурбований Буданов тим, що союзники України через майже 2 роки повномасштабної війни втрачають інтерес. На це питання голова ГУР відповів досить лаконічно.

Це не телевізійне шоу, щоб цікавитися чи ні. Це війна,

– наголосив Буданов.

У канадському виданні додали, що від початку повномасштабного вторгнення уряд на чолі з Джастіном Трюдо непохитно підтримує Україну. Так, Канада виділила понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу, передавала ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, артилерії та танків.

Європейці не мають "звикати" до війни в Україні

Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському каналу Rai1 наголосив, що європейці не мають звикати до війни в Україні, оскільки це може бути дуже небезпечним явищем. Президент пояснив, що це може призвести до того, що Путін прийде зі своїм військом до країн Заходу.

Він додав, що нині світ звикає до війни Росії проти України. Це впливає на підтримку та знижує свою увагу до конфлікту.

Люди звикають навіть до тих речей, що тисячі українських дітей були депортовані. Спочатку це був жах для Європи. Спочатку нам допомагали, нещодавно ми зробили навіть міжнародну коаліцію,

– пояснив він.

Однак президент України вважає великою помилкою, що українці та європейці можуть звикати до війни. Зеленський пояснив, що звикати до війни можна лише на відстані, але коли "війна приходить до тебе, звикнути до неї стовідсотково неможливо і неприпустимо". Ба більше, він припустив, що таке "звикання" може призвести до того, що країни світу також можуть опинитися під загрозою нападу Путіна. За такого розвитку подій, на думку Зеленського, почнеться хаос, тисячі європейців будуть не готові до такого й опиняться в еміграції.