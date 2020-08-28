Лінас Лінкявічюс вважає, що ЄС не може ігнорувати ймовірність вторгнення Росії в Білорусь. Глава МЗС Литви наголосив, що Євросоюз повинен надіслати Москві відповідний сигнал.

Можливість вторгнення РФ у Білорусь

Європа повинна дати Росії зрозуміти, що вона не може вдертися у Білорусь. Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс у Берліні перед початком неформальної зустрічі глав міністерств Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Читайте також Лукашенко погрожує сусідам: "поляки й литовці" торгуватимуть з РФ через Чорне море

Ми вчора (27 серпня – 24 канал) бачили заяви про можливі резервні сили, готові до відправки. Цього наразі не трапилося, але ми не можемо виключати вторгнення,

– зазначив Лінкявічюс.

Та додав, що воно може відбутися під прикриттям договірних зобов'язань.

Литовський міністр також наголосив, що "немає юридичних, військових чи практичних підстав" для військової інтервенції Росії. "Тому важливо надіслали їй відповідний сигнал", – пояснив Лінкявічюс.

Він не бачить підстав для зміни політики ЄС щодо Росії. "Ми повинні зберігати тиск і санкції, тому що причини, з яких були запроваджені санкції, не зникли", – сказав міністр.

ЄС та НАТО у маніпуляціях Лукашенка