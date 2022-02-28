Вторгнення Росії в Україну: чому дані про постраждалих і мертвих можуть відрізнятися

Російські війська вже 5-у добу обстрілюють позиції українських військових та цивільне населення. Станом на 28 лютого внаслідок агресії в Україні понад 2000 поранених.

В Україні вже 352 летальні випадки серед цивільних

Дані про постраждалих і мертвих оперативні й постійно уточнюються, тому можуть відрізнятися, повідомляє 24 канал.

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Наприклад, одна й та сама людина може потрапити у дві лікарні. У першій лікарні їй, наприклад, зроблять перев'язку, після чого відправляють в іншу й там прооперують.

Відтак, одна людина двічі потрапляє в статистику як поранена, оскільки про неї інформують з двох лікарень.

Попри це у МОЗ роблять зведення і стараються "прибирати" такі дублі. Через подібнівипадки кількість поранених може йти в меншу сторону.

Втрати мирного населення України станом на 28 лютого

2040 поранених,

з них дітей 45 (уточнені цифри);

352 летальні випадки,

16 – серед дітей.

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В Офісі Президента закликали українців з розумінням і терпінням ставитися до статистики.

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