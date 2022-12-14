Чому війна в Україні – не "війна Путіна" і як росіяни могли її зупинити

Бісить, коли читаєш або слухаєш від чергового західного автора про "війну Путіна". "Війна Путіна" (дуже умовно!) тривала з лютого по березень.

Перша програна війна Путіна

Коли ще можна було розказувати, що кремлівський режим утаємничено від усіх (враховуючи власних громадян) готував напад на Україну.

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І цю війну Путін програв. Після цього війна почала стрімко ставати війною росіян проти України. Спочатку влада почала проводити у Росії приховану мобілізацію "за гроші". І добровольців вони знаходили. Зрештою, восени уже почали просто мобілізовувати усіх, кого змогли. І кожного разу вони знаходили досить людей, аби вирішити свої задачі. Так, ці люди швидко закінчувалися, бо така вже в них тактика, але людей вони постійно знаходили.

Кругова порука

"Прості росіяни" мали змогу давно припинити цю війну. Якби просто не йшли до російської армії. Не треба протестувати, не треба йти на мітинги, не треба скидати Путіна і його режим. Просто не ходіть у армію. За гроші або через шматок паперу, який кинули до поштової скриньки. І все, "путінська армія" би закінчилася, а з нею – і війна.

Але ні, ці імперіалісти готові жертвувати власним життям заради примарної надії знищити Україну. І їхні "матері" та "жінки" лише ниють, що "хлопчикам" не дали бронежилетів, але саму загарбницьку війну не відкидають.

Важливо Невдовзі росіянам доведеться вчинити "жести доброї волі" на трьох напрямках

І не треба мені розказувати, що їх "примушують" воювати. Прям усі втекли у ліси, і їх там відловлювали? Багатьох реально посадили за відмову від мобілізації?

Тому ні, шановні. Ніяка це не "війна Путіна". Це війна одного враженого імперською бацилою народу проти України. І весь цей народ має за неї відповідати.