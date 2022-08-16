Спецназ росії мав вбити Зеленського: ЗМІ оприлюднили секретні плани путіна перед нападом

Усі вже зрозуміли, що плани путіна захопити Україну за кілька днів з тріском провалилися. Адже ми показали всю свою міць та незламність у боротьбі з ворогом.

Нашу державу на чолі з її керівництвом неодноразово попереджали про напад західні розвідки. А восени 2021 року в Білому домі було навіть кілька зустрічей вищого керівництва США на чолі з президентом Джо Байденом з цього приводу.

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Про що мовилося на зустрічі

Деталі однієї з тих зустрічей оприлюднили ЗМІ. У своїй інформації вони посилаються на дані, які отримали від високопосадовців. Мова йшла про секретний розвідувальний аналіз планів путіна щодо України. Були присутні ще віцепрезидентка Камала Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, генерал армії США Марк Міллі та інші високопосадовці.

Військові плани путіна передбачали захоплення більшої частини України та могли створити пряму загрозу східному флангу НАТО або навіть зруйнувати безпеку Європи після Другої світової війни.

Президент США мав два варіанти рішення: стримувати путіна або протистояти йому. Він був певен, що США не мають діяти самі. Ще тоді було ясно, що нам знадобиться зброя для захисту в разі повномасштабного вторгнення.

Атака з кількох напрямків

Генерал Міллі детальніше тоді розкрив плани путіна. Він повідомляв, що росіяни хочуть напасти з Півночі – по обидва боки від Києва. Частина сил мала рухатися на схід від столиці через Чернігів, а інша- обійти Київ із заходу. Також мали просуватися на Південь із Білорусі через природний "коридор" між зоною відчуження та болотами довкола Чорнобильської АЕС. Нападати хотіли взимку спеціально. Адже твердою землею могли пройти танки.

Окупанти планували взяти столицю в кільце і дійсно вірили, що захоплять її за 3 – 4 дні. Російський спецназ мав знайти і усунути президента Володимира Зеленського. Його планували навіть вбити, якщо це буде треба і встановити дружній до кремля маріонетковий уряд.

Окремо російські війська мали прийти зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра. Силами з Криму планували зайняти південно-східне узбережжя. кремль планував, що це все мало б тривати кілька тижнів. Натомість вже триває пів року завдяки опору українців.

Залишки держави на Заході

У планах кремля було перегрупуватись і переозброїтись, щоб рушити далі. Мовиться про лінію північ-південь від Молдови до західної білорусі. На Заході України планували залишити залишки української держави. путін розрахував, що цю територію населяють неонацистські русофоби. Саме ті, про яких він марить і так боїться у своїх зверненнях.

У Білому домі також не всі в це вірили, як і в Україні. Адже важко було усвідомити, що "розумна країна могла б піти на таке". Та розвідка показувала, що все більше і більше російських військ прибувало до кордонів України для вторгнення.

Директор ЦРУ Вільям Бернс назвав російського лідера зацикленим на Україні.

Аналітики вважають, що путін розрахував, що його спроба захопити Україну викличе у Заходу обурення, але не конкретні дії. А ще більша частина континенту залежала від російської нафти та природного газу.

Дії Байдена

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван розповів, що Байден після зборів щодо України вирішив послати когось до москви, щоб попередити кремль про наслідки нападу на нас. Також вирішив поінформувати союзників про дані американської розвідки та схилити їх до того, що потрібно буде мати єдину жорстку позицію щодо Росії, посилювати та розширювати обороноздатність НАТО та допомагати Україні.

Інформацію розвідки передали і українському керівництву. Свій скептицизм пояснювали тим, що треба більше подробиць, а їх не було. Не цілком вірили у повномасштабне вторгнення і в Європі та НАТО.

Крім того, США припускали, що росія спробує спочатку висадити свої війська в аеропорту в Гостомелі, передмісті столиці, і розпочне штурм Києва.

Кулеба про зустріч із Байденом

Перед повномасштабним вторгненням росії глава МЗС України Дмитро Кулеба їздив у Вашингтон на зустріч із Джо Байденом. За словами Кулеби, під час розмови Байден сказав йому, що дані розвідки вказують на те, що скоро "все почнеться". Тоді глава МЗС поїхав у Державний департамент, де "спеціальна людина показала ряд фактів".

Мовилось про аеродроми, де стояли російські вантажні літаки, повністю готові до зльоту. Кулеба повідомив про це президента зеленського. Глава МЗС зізнавався, що для Байдена це була "людяна зустріч", наприкінці якої сторони говорили про дітей. Кулеба зазначив, що Байден розповів про сина, якого втратив.

Також Кулеба розповідав, що ще у вересні 2021 року у США натякнули українцям про те, що росія вторгнеться, зокрема, порадили "копати траншеї". За його словами, ця людина, яка порадила "копати траншеї", була чиновником високого рангу.

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