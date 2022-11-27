Путін накрив мідним тазом найбільшу мрію СРСР
27 листопада 2022 , 11:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Яна Валетова
Мінус 80% ринку газу. Мінус 95% ринку нафти. За дев'ять місяців. Офігенний успіх! Путін усіх переграв!
"Цар" руїниВсе, що СРСР будував роками, обережно, по крапельці вселяючи європейцям думки про свою незамінність, про свої незрівнянно дешеві послуги, збудовану інфраструктуру вартістю мільярди доларів – все накрилося мідним тазом!
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Геній політики! Геній бізнесу! Військовий геній!
Просто вражає, як можна, будучи таким феєричним довбо**бом, двадцять з лишком років керувати у величезній країні?
Тільки в тому випадку, якщо навколо тебе ще більші довбо**би… Убив країну, у землю закопав, напис написав… Все. Приїхали…
Важливо – чи усвідомлює Путін провал власного режиму: дивіться відео