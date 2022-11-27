Путін накрив мідним тазом найбільшу мрію СРСР

Мінус 80% ринку газу. Мінус 95% ринку нафти. За дев'ять місяців. Офігенний успіх! Путін усіх переграв!

"Цар" руїни

Все, що СРСР будував роками, обережно, по крапельці вселяючи європейцям думки про свою незамінність, про свої незрівнянно дешеві послуги, збудовану інфраструктуру вартістю мільярди доларів – все накрилося мідним тазом!

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Геній політики! Геній бізнесу! Військовий геній!

Путін зумів зруйнувати усе, чого впродовж десятиліть намагався досягти режим СРСР / Фото Getty Images

Просто вражає, як можна, будучи таким феєричним довбо**бом, двадцять з лишком років керувати у величезній країні?

Тільки в тому випадку, якщо навколо тебе ще більші довбо**би… Убив країну, у землю закопав, напис написав… Все. Приїхали…

Важливо – чи усвідомлює Путін провал власного режиму: дивіться відео