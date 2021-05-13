Подальше вторгнення Росії: яка ймовірність за оцінкою експертів

Російська агресія біля кордонів з Україною останніми тижнями пішла на спад. Втім, на думку експертів, загроза подальшого вторгнення все одно залишається.

Після заяви Шойгу про "відхід" загроза вже не оцінюється як "дуже ймовірна". Проте низка експертів вважає, що повномасштабне вторгнення в Україну можливе з досить високою вірогідністю.

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Вторгнення в Україну можливе

Рівень загрози за шкалою у 100% оцінюють як такий, що можливий на 35%. Для порівняння: експерти оцінюють як більш ймовірну відставку уряду Шмигаля чи продовження співпраці з МФВ у порівнянні з ескалацією.

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Володимир Зеленський напередодні заявив , що нещодавно Україна пережила загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Хоч ескалацію вдалося вирішити, гарантувати, що Росія не вдасться до подальшої атаки, не може ніхто.



Як експерти оцінюють ймовірність подій в Україні / Скриншот

Що відомо про дослідження? Це експертне опитування "Політичний квартал: весна 2021", який провів фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва впродовж квітня – травня 2021 року.



Всього опитали 52 експертів.

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