Президент США Дональд Трамп не виключає введення вторинних санкцій проти Росії. Серед країн, які торгують з країною-агресоркою, першою отримати обмеження може Індія.

Вони можуть бути дієвими, тому що навіть розмови про вторинні санкції призвели до того, що низка країн відмовляється закуповувати в Індії пальне, яке перероблене з російської нафти. Це 24 Каналу зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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"Індія не просто закуповує російську нафту, а побудувала один з найбільших у світі нафтопереробних заводів. Вона активно торгує переробленим з російської нафти пальним по всьому світу. Але навіть розмови про те, що можуть бути вторинні санкції, призвели до того, що низка країн відмовляється закуповувати в Індії це пальне", – сказав він.

У Нью-Делі вже публічно заявили про те, що готові замінити закупівлю російської нафти європейсько-американською. А Індія купує майже 20% російської нафти. Падіння доходів від продажу на 20% буде дуже болючим для Росії.

Не зробити нічого через 10 – 12 днів Трамп не може. Тому вони мають думати над тим, які ще сигнали посилати Путіну. Один з непоганих сигналів – це збільшення постачання Україні сучасної зброї,

– підкреслив Рибачук.

За його словами, надання Україні зброї та унеможливлення успішного контрнаступу Росії робить позицію кремлівського диктатора Володимира Путіна дуже вразливою.

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн, який дав Москві для угоди про завершення війни в Україні. Він скоротив його з 50 до 10–12 днів. Якщо Росія цього не зробить, то США введуть вторинні санкції на експорт російської нафти.