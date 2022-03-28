Втрат "немає": за 5 діб до гарнізонів Нижньогородської області привезли 600 тіл окупантів

Російська армія зазнає в Україні нищівних втрат. За останні 5 діб до військових гарнізонів Нижньогородської області привезли близько 600 тіл загиблих під час "спецоперації" окупантів.

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 28 березня. Українські захисники вже 32 доби героїчно боронять нашу країну від загарбників.

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У Росію привезли 600 тіл окупантів

У Генштабі розповіли, що окупанти продовжують переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу, щоб продовжити війну проти України. Водночас є значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території Росії.

Загарбники продовжують втрачати солдатів та техніку. Збройні Сили України завдають їм значних втрат.

За наявною інформацією, протягом останніх 5 діб до військових гарнізонів Нижньогородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу,

– зазначили у Генштабі.

Зауважте, що у Росії довго не визнавали втрат в Україні. Коли на територію країни-терористки почало надходити дедалі більше "вантажів 200", там заявили, що під час спецоперації загинули майже 1500 військових. Насправді ж українські захисники ліквідували у понад 10 разів більше окупантів – майже 17 тисяч.

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