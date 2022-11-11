"У Путіна не залишилося козирів": експерт перерахував провали російської армії
Під потужним натиском Збройних Сил України росіянам довелося буквально втікати з Херсона. Втім, це варто розглядати не як окремий випадок, а як цілий ланцюг подій.
Спершу після вдалого контрнаступу ЗСУ росіяни втекли з Харківської області, а тепер вони втікають з правобережжя Херсонщини. Про це в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Останній козир Путіна не зіграв
Експерт відзначає, що ще до цього Ердоган фактично взяв Путіна й як кошеня в лоток, ткнув у зернову угоду. Президент Туреччини визнав, що російський диктатор там фактично не потрібен, але якщо хоче може брати участь.
Ердоган показав Путіну його місце, дуже жорстко показав. Зараз я ще побачив новину, що на саміті G20 лідери Китаю Сі Цзіньпін та США Джо Байден вперше з часу обрання останнього президентом проведуть закриту зустріч,
– відзначає Борис Тизенгаузен.
За його словами, нині навіть російські пропагандисти не можуть правдоподібно пояснити, як так вийшло, що 300 тисяч мобілізували, з яких 100 тисяч вже відправили на фронт, керівництво змінили, а єдиний обласний центр, захоплений у 2022 році, все одно втратили.
"Фактично, російська армія виявилася менш дієздатною, ніж ми могли собі уявити. Хоча недооцінювати не варто – це теж велика кількість людей зі зброєю та ракетами. Втім, це сигнал усьому світу, що останній козир Путіна не зіграв", – каже політтехнолог.
У нього залишилося ще декілька лякалок, але навіть їх вже не так багато:
- тактичний ядерний удар,
- масовані удари по енергетичній інфраструктурі,
- теракт з Запорізькою АЕС або брудною бомбою.
Ще один козир – тисяч 100 загнати в Білорусь і полякати нас, спробувавши перерізати логістичні ланцюги, або знову спробувати оточити Київ. Оце й усе,
– переконаний Борис Тизенгаузен.
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Звільнення Херсона: що відомо
- Контрнаступ Збройних Сил України розпочався ще в перші дні вересня 2022 року. Зважаючи на рельєф місцевості, він був дуже складним для наших військ.
- Втім, мужні воїни з сил оборони України змогли створити справжнє пекло для окупантів, щодня звільняючи метр за метром нашої землі.
- Минуло 2 місяці, перш ніж оборона росіян фактично посипалась. Настільки, що втечу з Херсона довелося оголосити на рівні міністерства оборони та генерального штабу армії Росії. Це відбулося 9 листопада.
- Через 2 важкі доби воїни Збройних Сил України зайшли в Херсон. Міністерство оборони офіційно підтвердило, що Україна майже повністю контролює Херсон.