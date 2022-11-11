"У Путіна не залишилося козирів": експерт перерахував провали російської армії

Під потужним натиском Збройних Сил України росіянам довелося буквально втікати з Херсона. Втім, це варто розглядати не як окремий випадок, а як цілий ланцюг подій.

Спершу після вдалого контрнаступу ЗСУ росіяни втекли з Харківської області, а тепер вони втікають з правобережжя Херсонщини. Про це в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Останній козир Путіна не зіграв

Експерт відзначає, що ще до цього Ердоган фактично взяв Путіна й як кошеня в лоток, ткнув у зернову угоду. Президент Туреччини визнав, що російський диктатор там фактично не потрібен, але якщо хоче може брати участь.

Ердоган показав Путіну його місце, дуже жорстко показав. Зараз я ще побачив новину, що на саміті G20 лідери Китаю Сі Цзіньпін та США Джо Байден вперше з часу обрання останнього президентом проведуть закриту зустріч,

– відзначає Борис Тизенгаузен.

За його словами, нині навіть російські пропагандисти не можуть правдоподібно пояснити, як так вийшло, що 300 тисяч мобілізували, з яких 100 тисяч вже відправили на фронт, керівництво змінили, а єдиний обласний центр, захоплений у 2022 році, все одно втратили.

"Фактично, російська армія виявилася менш дієздатною, ніж ми могли собі уявити. Хоча недооцінювати не варто – це теж велика кількість людей зі зброєю та ракетами. Втім, це сигнал усьому світу, що останній козир Путіна не зіграв", – каже політтехнолог.

У нього залишилося ще декілька лякалок, але навіть їх вже не так багато:

тактичний ядерний удар,

масовані удари по енергетичній інфраструктурі,

теракт з Запорізькою АЕС або брудною бомбою.

Ще один козир – тисяч 100 загнати в Білорусь і полякати нас, спробувавши перерізати логістичні ланцюги, або знову спробувати оточити Київ. Оце й усе,

– переконаний Борис Тизенгаузен.

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