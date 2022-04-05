Втрата найпотужніших воїнів: Зеленський пояснив, чого може коштувати відвоювання всього Донбасу

Володимир Зеленський пояснив, яку ціну може заплатити Україна за повернення всього Донбасу. Найперше – це втрата найпотужніших воїнів з ООС.

Зеленський попередив, що таким шляхом ми одразу можемо втратити 40 – 50 тисяч наших бійців.

Важливо Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму, – Зеленський

Така ціна була б, якби ми без стратегії зараз кинулись в бій. Зеленський зазначив, що це не одна доба боїв, а 5 – 6.

В цілому це може коштувати нам сотні тисяч людей. Так і є,

– сказав президент.

Нашій державі потрібна міцна армія, тому не можна втрачати найпотужніших військових. До повернення Донбасу треба ставитись послідовно.

Росія націлилась на Донбас

Зеленський застеріг, що російські окупанти хочуть зайняти весь Донбас та Південь, зокрема, Херсонщину та Запоріжжя. Агресор намагається отримати коридор до Криму.

До речі – Нічне звернення Зеленського за 4 квітня: