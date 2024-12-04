Серйозні загрози для Росії: Путін ризикує втратити ключові бази на кількох континентах

Росія стикається із серйозними викликами на кількох континентах. Вони можуть позбавити її критично важливих військово-морських баз у різних регіонах.

Про це розповів екскомандувач Сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг в ефірі CNN, повідомляє 24 Канал. За словами генерала, однією з основних загроз для очільника Кремля є ймовірність втрати баз у Сирії та Тунісі.

Читайте також Серйозний удар по Путіну перед інавгурацією Трампа: у Росії є 2 варіанти дій щодо Сирії

Втрата баз у Сирії та Тунісі

Успіх сирійських повстанців та можливе падіння режиму Башара Асада можуть стати серйозним ударом для Москви.

Крім того, Гертлінг зазначив, що Путін уже втрачає позиції у Чорному морі через дії українських Сил оборони, а також стикається з ризиками в Балтійському морі, включно з Калінінградом.

Путіна дійсно загнали в кут. Росія стикається з активністю на кількох фронтах, зокрема через посилення повстанського руху в Сирії, зменшення допомоги від союзників та власні проблеми,

– підсумував Гертлінг.

Генерал підкреслив, що США та їхні союзники мають скористатися цим моментом для посилення тиску на Кремль.