До 2,1 мільйона вбитими та пораненими: The Economist оновив оцінку втрат армії Росії

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила від 374 до 770 тисяч військових ліквідованими. Разом із пораненими сукупні втрати окупаційних військ сягають від 1,4 до 2,1 мільйона осіб.

Британське видання The Economist оприлюднило 30 жовтня оновлену статистичну модель.

Які втрати Росії

За даними видання, темпи загибелі особового складу країни-терористки суттєво прискорилися протягом останніх місяців.

Лише з травня 2026 року нижня межа підрахунків загиблих зросла на 94 тисячі, а верхня підскочила одразу на 252 тисячі бійців.

Загалом за 15 місяців досліджень мінімальна оцінка кількості ліквідованих окупантів практично подвоїлася, а максимальна зросла у 2,2 раза.

Для порівняння, у липні 2025 року видання оцінювало число загиблих росіян у межах 190 – 350 тисяч, а в травні 2026 року – у 280 – 518 тисяч осіб.

Оскільки Кремль засекретив реальні цифри та не публікує офіційної звітності, розслідувачі спираються на комбінований аналіз. Модель поєднує відомості розвідок країн Заходу, оборонних відомств і незалежних дослідників із власним трекером бойових дій, який щоденно відстежує лінію фронту та інтенсивність боїв.

Колосальні втрати підтверджує і динаміка на передовій. За підрахунками Генштабу ЗСУ, станом на 29 жовтня російські війська втратили за неповний місяць 49 040 військових, що стало абсолютним рекордом за весь час повномасштабної війни. Попередній місячний пік у 48 670 осіб фіксували в грудні 2024 року.

Вирішальну роль у виснаженні живої сили ворога відіграють безпілотні системи. Лише з початку 2026 року Сили оборони України за допомогою дронів ліквідували або поранили 302 тисячі російських армійців.

Нагадаємо, що за оцінками журналістів російської служби BBC на основі цвинтарів, некрологів і судових реєстрів реальна кількість загиблих загарбників також перевищила 500 тисяч осіб.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року Росія втратила близько 1 588 170 осіб, серед них за минулу добу – ще 1 670.