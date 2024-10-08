У ЗСУ показали “фокус” зі зникнення КамАЗу з боєкомплектом в передмісті Лисичанська
Джерело:ОТУ "Луганськ"
Українські бійці продовжують нищити ворога на нашій землі.Так КамАЗ окупантів був ефектно ліквідований під Лисичанськом Луганської області.
Кадри ліквідації показали в ОТУ "Луганськ". Удар було завдано за допомогою Himars.
Дивіться також Понад 1300 загарбників та десятки одиниць техніки: втрати ворога 8 жовтня
Українські бійці знищили бойову машину росіян
Всі ми любимо магію. Фокус зі зникнення КамАЗу з БК, який завітав в гості до "Піона", демонструє mr. Himars,
– написали у повідомленні.
Також військові додали, що це сталося у передмісті Лисичанську.
"Цей магічний момент для сімейного перегляду любʼязно зафільмували", – додали вони.
ЗСУ знищили російський КамАЗ з боєкомплектом в передмісті Лисичанська: дивитися відео
Нагадаємо, що британська розвідка зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російської армії в Україні у вересні 2024 року.