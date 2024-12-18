За даними Пентагону, КНДР втратила на війні вже кілька сотень солдатів, – NYT

Росія активно залучає північнокорейських солдатів до бойових дій на Курщині. Їх кидають у штурми без підготовки та бронетехніки, що призводить до значних втрат.

Високопоставлений військовий чиновник США розповів про втрати серед відправлених на допомогу Росії військ КНДР на брифінгу, повідомляє 24 Канал із посиланням на NYT. Посадовець був уповноважений говорити з журналістами лише на умовах анонімності.

Дивіться також Солдати КНДР штурмують на Курщині, ворог обходить Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Скільки солдат КНДР втратила Росія

За даними Пентагону, Росія зібрала об'єднане угруповання з 50 000 російських та північнокорейських військових для витіснення українських сил з прикордонної Курської області.

Натомість українські війська вбили або поранили вже кілька сотень північнокорейських солдатів.

Представник Пентагону додав, що солдати КНДР не були загартовані в боях. Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління, а також по позиціях піхоти.

Раніше речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомляв, що північнокорейська армія зазнала втрат на Курському напрямку, зокрема є вбиті та поранені.

До слова, напередодні 24 Канал повідомляв, що протягом трьох днів оператори 8-го полку ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47. А воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ розповіли, що лише за два дні росіяни втратили понад 50 осіб особового складу, а ще понад 100 "вояк" отримали важкі поранення.

Також у мережі з’явилися кадри, ймовірно, з госпіталю в Курську, де зафіксували перших поранених військовослужбовців КНДР. За останні дні туди доставили понад 100 північнокорейців із різними пораненнями, для яких виділили окремий поверх та організували спеціальне харчування.