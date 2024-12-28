Північнокорейці у значній кількості гинуть за Путіна на Курщині. У Білому домі назвали цифру втрат військових КНДР за тиждень штурмів.

Українські воїни захопили перших північнокорейських солдатів у полон. Втім, вони були важкопоранені, їх не вдалося реанімувати. За словами президента Зеленського, росіяни роблять усе, аби солдатів КНДР неможливо було полонити: або добивають або посилають у штурми з мінімум захисту, передає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Солдати КНДР масово гинуть на Курщині

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив про 1000 військовослужбовців КНДР, убитих або поранених лише за тиждень штурмів у Курській області.

За словами Кірбі, є очевидним те, що росіяни розглядають корейців як витратний матеріал і віддають їм накази масовано пішки атакувати позиції Сил оборони.

Зверніть увагу! Розвідка Південної Кореї заявила, що висока цифра втрат КНДР може бути пов'язана з незнайомим середовищем на полі бою та нездатністю північнокорейців протистояти атакам безпілотників.

Крім того, у Білого дому є інформація, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, замість того, щоб здатися українським захисникам. Ймовірно, через страх помсти їхнім сім’ям у Північній Кореї у випадку їх захоплення.