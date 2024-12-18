Путін підставив Кім Чен Ина, – у ЦПД розкрили втрати солдатів КНДР у Курській області

Північнокорейські солдати вже почали брати участь у штурмах в Курській області. Росія активно кидає їх на забій.

За даними Пентагону, кілька сотень північнокорейських солдатів були вбиті або поранені, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Путін підвів Кім Чен Ина

Російські командири підмочили репутацію Кім Чен Ина, показавши його військових у несприятливому для нього світлі.

Росіяни безжально кидають північнокорейських солдатів на піхотні штурми посадок непідготовленими, внаслідок чого ті зазнають великих втрат.

Станом на зараз, убитих та поранених вже понад 200 людей. Кремль старанно намагається приховати втрати серед корейців. Однак низка відеодоказів вже заполонила мережу.

Тим часом Китай утримується від медійного висвітлення участі військових КНДР в боях за Курщину.

Втім, інформація про невдачі армії Кіма все більше з‘являтиметься в азійських та західних медіа. Через Путіна Кім Чен Ин матиме вигляд слабкого,

– підкреслив Коваленко.