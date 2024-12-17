Росіяни намагаються спалити обличчя вбитих солдатів з КНДР, аби приховати втрати, – Зеленський
Північнокорейські солдати вже зазнали значних втрат у боях на Курщині. Росія намагається приховати це будь-яким способом. Зокрема, окупанти спалюють обличчя вбитих бійців з КНДР.
Відповідні кадри оприлюднив Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал.
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Росіяни спалюють обличчя північнокорейських військових
Український лідер зауважив, навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від російських загарбників уже й бути не може, врешті-решт бачимо щось гірше.
Агресор не тільки залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти позицій українських захисників, але й намагається приховати їхні втрати.
Раніше в окупантів були спроби тримати в таємниці присутність військових КНДР. Зокрема, коли їх тренували, забороняли показувати обличчя. Будь-які докази присутності північнокорейських солдатів російські загарбники намагалися видалити.
А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових,
– заявив Володимир Зеленський.
Наголосив, це демонстрація зневаги до всього людяного, яка зараз панує в Росії. Президент констатував, немає жодної причини, аби бійці з Північної Кореї воювали й гинули за Путіна. І навіть після загибелі від Росії на них чекає лише знущання.
Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну,
– підкреслив український лідер.
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Росіяни спалюють обличчя військовим з КНДР: дивіться відео