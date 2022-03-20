Втрати конкретні, – перехоплена розмова російських окупантів

Українським військовим в чергове вдалося перехопити розмови російських окупантів. Між собою орда Путіна говорить про величезні втрати у цинічній війні проти України.

"Ще би б*ядь 15 – 20 хвилин – х*й знає"

Окупанти відзначили оборону української армії, яка, за їх словами, готувалася заздалегідь. Інший ворог заявив, що у війні начебто не залучені всі сили. Втім, складно сказати, про кого саме говорить орк.

До речі Нас розбили під Баштанкою, – окупанти розповіли, як здалися у полон мирному населенню

На це йому окупант відповів, як проїжджав селами та бачив мертвих дітей.

Пару сіл проїжджав, б*ядь, дивлюся, б*ядь, на пів шишечки лежать, б*ядь, діти холодненькі на узбіччі, на*уй є*ать. Їх навіть не підбирають, розумієш,

– сказав окупант.

Він також розповів про те, що втрати російської армії у 7 – 8 разів більші, аніж про це заявляє російська пропаганда.

"Нас накрили прям он буквально повністю, б*ядь, причому, б*ядь, корсетками крили, б*ядь, ще би б*ядь 15 – 20 хвилин – х*й знає", – сказав посіпака Путіна.

Відео перехоплених розмов окупантів (Увага, на відео присутня ненормативна лексика)

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