Загинути могли понад 100 окупантів: військові України передали смертоносний привіт з HIMARS'у

Поблизу тимчасово окупованої Житлівки, що недалеко від Кремінної на Луганщині, українські вояки могли приписати до "хороших росіян" понад 100 ворогів нашої держави. Досягнути такого неймовірного успіху, ймовірно, вдалося завдяки точним ударам HIMARS.

Відео влучної роботи українських військових опублікували 15 червня. При цьому напередодні окупанти волали про масову загибель свого особового складу від HIMARS у цьому районі.

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ЗСУ могли знищити понад 100 окупантів

В OBOZREVATEL з посиланням на OSINT-проект GeoConfirmed відзначили, що мовиться про місцевість, яка розташована на 1,5 кілометра на північ від Житлівки і на 7,5 кілометра від Кремінної.

У DeepState заначили, що на відео можна побачити поразку особового складу ворога на околицях Житлівки. При цьому на кадрах відео видно, що серед лісу окупанти розташували п'ять вантажівок, кожна з яких може перевозити до 30 військових. Відтак, ймовірно, в районі удару знаходилися сотні людей.

Два різні вибухи. Ми запитали деяких експертів, що вони думають про це: виходячи з того факту, що ми бачимо вибух над лінією дерева, і що він дуже точний, вони думають, що це удари HIMARS з вольфрамовими снарядами,

– повідомили у ЗМІ.

Відтак, якщо хоча б один із снарядів потрапив у зону скупчення техніки та військових, то всі, хто там б перебував у цей час, не змогли б вижити. Ба більше, у кінці відео видно, що окупанти намагалися евакуювати одного зі своїх побратимів з протилежного від ударів боку. А отже, зазначили у ЗМІ, "якщо солдати, які перебувають так далеко, постраждали від вольфрамових снарядів, у транспортних засобів і солдатів під ударом не було жодного шансу".

Такого блискучого результату вдалося досягти підрозділу аеророзвідки "Дикі бджоли" 518 батальйону "Дике поле" 1 ОБрСпП.

Влучна робота воїнів України: відео

Відео з'явилося одразу після істерики росіян

Удар по скупченню окупантів, на думку аналітиків, міг стати "однією з найбільш смертоносних атак з 24 лютого 2022 року". Адже аналізуючи дані DeepState та скиглення росіян напередодні публікації відео можна припустити, що безповоротні втрати росіян у живій силі могли перевищити 100 людей.

Цікаво, що у цей час за 10 кілометрів від лінії фронту російська дивізія щонайменше 2 години чекала наказу командира про наступ. Про це 14 червня повідомляла низка російських телеграм-каналів, зокрема, близьких до "міністерства війни" Росії.

Під Кремінною трагічний інцидент стався в одній із дивізій, що збиралися піти в наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці та чекали, коли командир дивізії слово своє мотиваційне промовить,

– мовиться у повідомленні.

Однак вирушити їй в наступ на українські позиції так і не вдалося, адже захисники України передали окупантам "привіт" з HIMARS'у та артилерії. Внаслідок цього деякі канали оцінювали російські втрати приблизно в 100 вбитих і стільки ж поранених. Цікаво, що за словами російських воєнкорів, на тому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж "від злочинної дурості командира дивізії".

Зазначимо, що за російськими даними українці завдали удару по 144-й мотострілецькій дивізії 20-ї гвардійської Червонопрапорної загальновійськової армії Росії. Нею командує Сухраб Ахмедов, якого й звинуватили у таких шалених втратах окупантів, а також в істериці запропонували розстріляти.

Цікаво, що на цього генерала російські окупанти з 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту уже скаржилися губернатору Приморського краю. Адже завдяки його командуванню армія країни-окупантки уже зазнавала величезних втрат на Донбасі.

Так, у листі мовилося про те, що "генерал Мурадов і його корефан-земляк Ахмедов" у спробі здобути звання героя Росії могли втратити в Павлівці до 400 осіб особового складу загарбників.