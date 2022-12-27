Коли українці святкуватимуть чергові 200 – 300 тисяч "хороших" росіян

Росіяни втратили 100 тисяч убитими та 3 тисячі танків. Як вони збираються далі воювати?

Тактика 43-го року

Окупанти вже перейшли перший рубіж щодо втрат у живій силі. Вже стикаються із нестачею кондиційних снарядів. І стоять перед невтішною для себе перспективою – озброїти 200 тисяч своїх нових "чмобіків" достатньою кількістю техніки та озброєння не зможуть. Не кажучи вже про гігантоманські плани Шойгу зі створення нових військових округів та десантних дивізій.

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Як же при цьому всьому росіяни збираються далі воювати проти України? А приблизно так само, як зараз ведуть бої під Бахмутом. І приблизно так само, як радянська армія воювала проти вермахту в 1943 році.

Наприклад, в тому ж 1943 році для Кремля цілком стандартною була ситуація присвоїти якійсь із армій звання "гвардійська" і швиденько туди напхати "маршове поповнення" (те, що в перекладі з тогочасної мови й означає "чмобіки").

Якщо не вистачає снарядів – значить стягнути на якусь із ділянок фронту максимально можливу кількість стволів артилерії, відстріляти за короткий час увесь добовий ліміт снарядів і так зімітувати "вогневий вал" як необхідну умову для наступу піхоти. Яка потім ще добу чекатиме, коли їх артилерія знову зможе вести вогонь по нововиявлених цілях.

Максима "бабы еще нарожают" в практичному вимірі виглядала так – наприклад, стрілецький корпус місяць штурмує без особливого успіху позиції противника і штурмує без належної підтримки артилерії. Бо у "чмобіків" зразка 1943 року завдання своїми тілами "розширити прорив" для вводу в бій танкового корпусу. А що роблять цей місяць танкісти? Правильно, курять бамбук, бо танки та ББМ – дефіцитніші, аніж "маршове поповнення".

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Росіянам час готувати нові пакети

От коли і під Бахмутом таке почнеться з боку росіян, оце і справді означатиме, що режим Путіна перейшов у формат "бабы еще нарожают". За такого формату бойових дій в наступні пів року Кремль цілком перейде новий рубіж в 200 тисяч або навіть 300 тисяч убитих росіян. Гіпотетичний наступ на Київ зі сторони Білорусі їм доведеться вести от якраз у тому форматі, що описаний вище. Без жодного шансу на стратегічний успіх такої атаки.

Справді, нинішня ситуація має одну стратегічну загрозу, завдяки якій РФ може посилитись для ведення війни проти України. Але ця загроза розташована трохи не там, де ми думаємо.

Росія – це країна, яка намагається вести війну радянських масштабів і за радянськими лекалами. Але й країна, яка уже пройшла деіндустріалізацію, тому не може проводити мобілізацію ефективно.

Як окупанти реанімують "оборонку"

Наскільки путінська РФ неефективна у війні, можна показати хоч на прикладі розконсервації танків окупантами. Щоб відновити один танк, їм потрібно взяти запчастини з 3 – 4 танків та 2 – 3 місяці роботи.

Щоб відновити один Т-72, чеській Excalibur Army потрібно 66 днів роботи та лише 15% вузлів, взятих "на стороні", інші 85% компанія відновлює самостійно на своїх потужностях (чехи самі похвалились, що якраз такими темпами модернізують 120 танків для ЗСУ в межах військової допомоги від США).

Кремль насправді розуміє всю глибину технологічного відставання свого оборонно-промислового комплексу. Тому намагається вирішити проблему не тільки екстенсивним шляхом, тобто переводом "оборонки" на три зміни чи на 12-годинний день.

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Зауважмо: РФ через своїх емісарів на Заході минулі пів року займалась фейковим "мирним зондажем". І, схоже, що це була одна із обставин, яка привідкрила для росіян "шпарину", скажімо, для нелегального імпорту електроніки. Що, зі свого боку, дозволило оркам майже вдвічі збільшити виробництво крилатих ракет для обстрілів України.

Ймовірно, наступні пів року Кремль продовжуватиме те саме. Щоб відкрити "шпарину" для нелегального імпорту запчастин, необхідних для танків, артилерії та інших типів ОБТ. Будьмо уважні та обережні.