ЗСУ вже знищили понад 89 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 1 грудня

Збройні Сили України ліквідували вже 89 440 російських окупантів. Наші захисники продовжують завдавати шалених втрат загарбникам.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.

Зверніть увагу Втрати ворога станом на 30 листопада

Втрати окупантів в Україні

Танків – 2915 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 210 (+0) одиниць,

літаків – 280 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) одиниця,

спеціальної техніки – 163 (+0).



Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать ворога

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу "Орлан-10"). Інформація уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Під Мелітополем знищили 2 казарми окупантів

Лише за останні 45 днів на Запоріжжі поранили та знищили близько тисячі окупантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Тільки за останні 5 днів українські воїни знешкодили ворожі військові бази в Інженерному, Пологах, Токмаку, Басані, Михайлівці, Чернігівці, у Василівському районі, поблизу Енергодара та у Мелітополі.

У сукупності поранено близько 1 000 російських загарбників та знищено десятки одиниць ворожої техніки.

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