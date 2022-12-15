ЗСУ відправили Кобзону ще майже 600 глядачів: свіжі втрати ворога станом на 15 грудня

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Станом на 15 грудня на "концерт до Кобзона" відправили вже 96 590 окупантів.

За минулу добу наші воїни успішно "денацифікували та демілітаризували" ще 590 окупантів. Крім того, ворог втратив ще чимало техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 15 грудня російська армія зменшилась на:

танків – 2 975 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 946 одиниць;

артилерійських систем –1 943 одиниць;

РСЗВ – 406 одиниць;

засобів ППО – 211 одиниць;

літаків – 281 одиниця;

гелікоптерів – 264 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 одиниць;

крилатих ракет – 592 одиниць;

кораблів/катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 одиниць;

спеціальної техніки – 172 одиниці.

Лише за одну добу росіяни позбулися 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 27 безпілотників тощо.

Росіян нищать не лише ЗСУ

Зменшувати кількість особового складу війська держави-агресорки Збройним Силам України активно допомагають самі ж росіяни. Все тому, що вони взяли собі за звичку вбивати тих, хто не хоче воювати. У Росії неодноразово повідомляли про страти вагнерівців-зеків.

Зауважимо, що роблять росіяни це жахливими способами. Вони змушують майбутніх покійників рити власні могили, у яких їх опісля закопують.