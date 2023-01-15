ЗСУ задвохсотили ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 15 січня

Завдяки титанічній роботі наших захисників і захисниць щодня кількість втрат ворога зростає. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 115 290 своїх солдатів.

Лише за останню добу кількість загарбників скоротилась на 630 осіб. Проте варто додати, що ця кількість не є остаточною, адже запеклі бої ускладнюють підрахунок.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3106 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 6183 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 2094 (+4) одиниць;

РСЗВ – 437 (+0) одиниць;

засоби ППО – 219 (+0) одиниць;

літаків – 286 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 276 (0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5) одиниць,

крилаті ракети – 749 (+26) одиниць,

кораблі /катери – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) одиниць;

спеціальна техніка – 187 (+1) одиниця.



Втрати російської армії у війні в Україні станом на сьогодні / Інфографіка Генштаб

ЗСУ громить ворога на Сході

У ранковому зведені Генштаб підтвердив, що 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

У ЗСУ розповіли, що в одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп'янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

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