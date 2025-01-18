18 січня 2025, 07:38
Знищено ще 1340 окупантів й десятки артсистем: втрати ворога на 18 січня
Основні тези
- За минулу добу українські сили ліквідували 1340 російських солдатів, загальні втрати противника сягнули 817 160 осіб.
- Ворог також втратив 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему і 69 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Українські оборонці продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту, завдаючи йому непоправних втрат. Лише за минулу добу було ліквідовано 1340 російських солдатів.
При цьому загальні втрати ворога – як непоправні, так і санітарні, – вже сягнули 817 160 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати ворога станом на 18 січня
- Особового складу – близько 817 160 (+1340),
- танків – 9 803 (+0),
- бойових броньованих машин – 20 394 (+13),
- артилерійських систем – 22 040 (+21),
- РСЗВ – 1 262 (+0),
- засобів ППО – 1 046 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),
- крилатих ракет – 3 049 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69),
- спеціальної техніки – 3 699 (+0).
Втрати ворога на 18 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ