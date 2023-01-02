Ще 720 окупантів "мінуснули" ЗСУ: втрати ворога станом на 2 січня
Джерело:Генштаб
Станом на 2 січня ЗСУ вже ліквідували 107 440 російських окупантів. Ворожа армія зазнає все більших втрат.
Лише за минулу добу українські захисники знищили 720 загарбників.
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Втрати російської армії станом на 2 січня
- особового складу – близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,
- танків – 3031 (+0) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6093 (+9) одиниць,
- артилерійських систем – 2027 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 423 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 213 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 269 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) одиниць,
- крилаті ракети – 723 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) одиниць,
- спеціальна техніка – 181 (+0) одиниць.
Ворог зазнає втрат у бою та під час "бавовни" на окупованих територіях
Так, 1 січня, за кілька хвилин до Нового року, у тимчасово окупованій Макіївці потужна "бавовна" завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів, в основному мобілізовані. Місцеві повідомляли про значні втрати серед загарбників. Втім, у ЗСУ наразі не коментували ситуації.
Варто відзначити, що тих, хто не хоче воювати в Україні, росіяни можуть вбивати самі. Так, п'ять російських офіцерів зникли після того, як відмовились брати участь у війні.