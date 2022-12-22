"Перевиконали план": ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів – свіжі втрати ворога
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Кількість російських окупантів на нашій землі зменшується кожного дня. Лише за минулу добу, 21 грудня, Збройні Сили України ліквідували 660 ворогів.
Загалом російська армія втратила в Україні 100400 бійців. Позбулися окупанти й великої кількості техніки.
Важливо ЗСУ накрили штаб ворога у Горлівці, 4 офіцери поїдуть у пакетах: карта бойових дій на 22 грудня
Втрати російської армії у техніці
- танків – 3003 (+1);
- бойових броньованих машин – 5981 (+2);
- артилерійських систем – 1978 (+6);
- РСЗВ – 413 (+1);
- засобів ППО – 212;
- літаків – 283 (+1)
- гелікоптерів – 267;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5);
- крилатих ракет – 653;
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7);
- спеціальної техніки – 178.
Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотник типу "Форпост" та ще 2 – типу "Ланцет-3". Українські ракетники і артилеристи водночас уразили:
- 3 пункти управління,
- 2 райони зосередження живої сили противника.
Також ЗСУ потужно вдарили по штабу ворога у Горлівці. Як наслідок – ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери.
А днями росіяни збили свій же бомбардувальник, який коштує сотні мільйонів рублів. Мовиться про вертоліт Ка-52 менше. Цей інцидент зі збиттям Ка-52, які ще називають "Алігаторами", стався на Запоріжжі.Зверніть увагу! Орієнтовна вартість ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор" – 16,1 мільйона доларів, або 484 мільйони рублів.