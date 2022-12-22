"Перевиконали план": ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів – свіжі втрати ворога

Кількість російських окупантів на нашій землі зменшується кожного дня. Лише за минулу добу, 21 грудня, Збройні Сили України ліквідували 660 ворогів.

Загалом російська армія втратила в Україні 100400 бійців. Позбулися окупанти й великої кількості техніки.

Важливо ЗСУ накрили штаб ворога у Горлівці, 4 офіцери поїдуть у пакетах: карта бойових дій на 22 грудня

Втрати російської армії у техніці

танків – 3003 (+1);

бойових броньованих машин – 5981 (+2);

артилерійських систем – 1978 (+6);

РСЗВ – 413 (+1);

засобів ППО – 212;

літаків – 283 (+1)

гелікоптерів – 267;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5);

крилатих ракет – 653;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7);

спеціальної техніки – 178.

Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотник типу "Форпост" та ще 2 – типу "Ланцет-3". Українські ракетники і артилеристи водночас уразили:

3 пункти управління,

2 райони зосередження живої сили противника.

Також ЗСУ потужно вдарили по штабу ворога у Горлівці. Як наслідок – ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери.

А днями росіяни збили свій же бомбардувальник, який коштує сотні мільйонів рублів. Мовиться про вертоліт Ка-52 менше. Цей інцидент зі збиттям Ка-52, які ще називають "Алігаторами", стався на Запоріжжі.

Орієнтовна вартість ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор" – 16,1 мільйона доларів, або 484 мільйони рублів.