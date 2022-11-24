На "концерт до Кобзона" відправили ще 310 окупантів: втрати ворога станом на 24 листопада

Російські окупанти щодня сотнями гинуть на війні проти України. Лише за минулу добу, 23 листопада, наші воїни ліквідували 310 ворогів.

Станом на ранок 24 листопада на "концерт Кобзона" відправилися вже 85 720 російських окупантів. Зазначимо, що ця кількість є орієнтовною, адже зараз тривають активні бойові дії й підрахунок ускладнений.

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Втрати ворога у техніці

Танків – 2 898 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 837 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1 889 (+2) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилатих ракет – 531 (+51),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 400 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.



Актуальні втрати росіян 24 листопада / фото Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили в Олешках важливу для окупантів техніку

Українські захисники знищили склад з боєприпасами окупантів в Олешках.

Там же вдалося знищити:

пускову установку С-300;

зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";

3 одиниці автомобільної бронетехніки;

втрати серед живої сили уточнюються.

ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що 21 листопада у Запорізькій області знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу. Це сталось біля населеного пункту Пологи. Крім того, 40 росіян зазнали поранення.

Неподалік Веселого, що теж на Запоріжжі, українські оборонці знищили блокпост окупантів, 15 військовослужбовців поранили. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

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