Подарунок на Різдво – ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 25 грудня

ЗСУ продовжують громити російських окупантів та завдавати противнику значних втрат. Лише упродовж останньої доби українські захисники знищили 620 російських вояк.

Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.

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Втрати ворога станом на 25 грудня

танків – 3011 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 6010 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 1991 (+3) одиниць;

РСЗВ – 41 (+1) одиниця;

засобів ППО – 212 (+0) одиниць;

літаків – 283 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0) одиниць;

крилатих ракет – 633 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.

Втрати російської армії у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштаб

Російська армія зазнає поразки