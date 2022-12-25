Подарунок на Різдво – ЗСУ знищили ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 25 грудня
25 грудня 2022, 09:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують громити російських окупантів та завдавати противнику значних втрат. Лише упродовж останньої доби українські захисники знищили 620 російських вояк.
Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.
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Втрати ворога станом на 25 грудня
- танків – 3011 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6010 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 1991 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 41 (+1) одиниця;
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць;
- літаків – 283 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0) одиниць;
- крилатих ракет – 633 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.
Російська армія зазнає поразки
- Наразі ініціатива на полі бою однозначно у ЗСУ. Наші воїни відбивають атаки ворога та не дають йому покращити позиції. Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку – сюди противник кинув чи не усі сили.
- Безперервні спроби російського терористичного контингенту захопити Бахмут тривають ось вже 4 місяці, однак загарбники досі не змогли навіть увійти у межі населеного пункту.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що загарбники виснажились. Ймовірно, вони шукатимуть нагоди для тактичної чи оперативної паузи на цьому напрямку.