Понад 500 бійців і десятки машин окупантів: свіжі втрати ворога станом на 28 грудня

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували вже 103 770. загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 550 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв. Тож існує ймовірність, що реальна статистика втрат ворога значно більша.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 3017;

бойових броньованих машин – 6037;

артилерійських систем – 1999;

РСЗВ – 418;

засобів ППО – 212;

літаків – 283;

гелікоптерів – 267;

крилатих ракет – 653;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1707;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4660;

спеціальної техніки – 179.



Актуальні втрати ворога станом на 28 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ продовжують ефективно виконувати свою роботу

У ранковому зведенні від 28 грудня Генштаб підтвердив успішність вогневого ураження по позиціях ворога у районі Чаплинки на Херсонщині. Українські військові 26 грудня змогли ліквідувати 50 окупантів.

А от за минулу добу доклалися до приросту у даних статистики втрат ворога ракетники й артилеристи. Вони уразили:

пункт управління;

7 районів скупчення живої сили та техніки;

2 склади з боєприпасами;

важливий військовий об'єкт ворога.

Цікаво, що в тимчасово окупованому Криму теж турбуються про приріст цих даних. За наявною інформацією, у Севастополі активно агітують місцевих, щоб вони підписували контракт зі збройними силами Росії. Тож кількість тих, хто гинутиме за втілення збочених мрій Путіна, може зрости.

ЗСУ відбили низку атак на Донбасі

У відомстві наголошують, що окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Натомість на Лиманському ворог намагається покращити своє тактичне положення.

Крім того, Силам оборони за минулу добу вдалося відбити низку атак. Їх зафіксували у районах Площанки і Червонопопівки на Луганщині, а також Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки, Авдіївки, Водяного, Мар'їнки, Побєди, а також Золотої Ниви на Донеччині.