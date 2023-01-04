Ще понад 700 бійців вирушили на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 4 січня

Втрати російської армії у війні проти України зростають колосальними темпами. Так, упродовж останньої доби захисники ліквідували 720 окупантів.

Станом на 4 січня втрати противника у живій силі сягнули 108 910 солдатів. Значних втрат ворог зазнав також і в техніці. Ба більше, цифри можуть бути ще вищими, адже Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію, а також не враховує дані щодо поранених окупантів.

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Втрати російської армії станом на 4 січня

особового складу – 108 910 (+720) осіб;

танків – 3 038 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 106 (+6) одиниць;

артилерійських систем – 2 039 (+6) одиниць;

РСЗВ – 424 (+0) одиниці;

засобів ППО – 215 (+1) одиниць;

літаків – 283 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 270 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3) одиниці;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 745 (+10) одиниць;

спеціальної техніки – 181 (+0) одиниця.



Актуальні втрати ворога станом на 4 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ продовжують знищувати ворога

Так, за минулу добу авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили окупантів. Також зафіксований удар по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян. Нагадаємо, що цими ЗРК загарбники атакують мирне населення, використовуючи модифіковані ракети типу С-300.

Крім того, ракетники й артилерія уразили:

2 пункти управління;

5 районів скупчення живої сили та техніки;

склад боєприпасів;

пункт управління БпЛА.

Крім того, у ранковому зведенні від 4 січня підтвердили успішну роботу наших захисників 2 січня. Тоді вони у районах Токмака, Мелітополя, Бердянська, Пологів і Василівки на Запоріжжі:

знищили 2 склади боєприпасів і до 10 одиниць військової техніки;

уразили 2 пункти дислокації ворога;

ліквідували та поранили близько 260 російських солдатів.

І попри те, що окупанти зазнають шалених втрат, вони не полишають спроб наступу. Сили оборони за минулу добу відбили атаки ворога поблизу низки населених пунктів на Донбасі. Мовиться про район Стельмахівки та Білогорівки на Луганщині, а також Соледара, Красної Гори, Бахмута, Майорська, Мар'їнки, Новомихайлівки, Побєди та Красногорівки на Донеччині.