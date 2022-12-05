У Кобзона – аншлаг: втрати окупантів станом на 5 грудня

Українські воїни щодня завдають втрат окупантам. За минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 540 загарбників.

Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже 91 690 окупантів. Щодня українські герої ліквідовують сотні загарбників. Найбільше втрат окупанти зазнають на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Важливо Перетворився на братську могилу: у Міноборони показали ангар зі спаленою російською технікою

Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 5 грудня українські воїни знищили:

танків – 2924 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 5900 (+8) одиниць;

одиниць; артилерійських систем – 1914 (+6) одиниць;

РСЗВ – 395 (+0) одиниць;

засобів ППО – 211 (+1) одиниць;

літаків – 281 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 264 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) одиниць;

крилатих ракет – 531 (+0) одиниць;

кораблів / катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) одиниць;

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниць.

Що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті станом на 5 грудня. Для російських окупантів тривають чорні дні.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника,

– мовиться у повідомленні.

Також воїни ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.