Понад 110 тисяч загарбників полягли в Україні: свіжі втрати ворога станом на 6 січня

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували вже 110 250 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 530 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 3 064 (+23);

бойових броньованих машин – 6 124 (+16);

артилерійських систем – 2 059 (+8);

РСЗВ – 431 (+5);

засобів ППО – 215 (+0);

літаків – 285 (+1);

гелікоптерів – 272 (+1);

крилатих ракет – 723;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);

кораблів/катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38);

спеціальної техніки – 182 (+0).



"Свіжі" втрати окупантів станом на 6 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загарбники посилюють тиск на окупованих територіях

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 січня розповіли, що окупанти почали ретельно перевіряти мобільні телефони місцевих жителів Луганщини. Особливо звертають увагу на людей, у яких є записані номери українських абонентів.

Річ у тім, що ЗСУ вправно влучили по позиціях загарбників у Старобільську. Тепер росіяни бояться, що це мешканці області допомагають українським захисникам.

У тимчасово окупованій Каховці загарбники намагаються вивести з обігу гривню. Щобільше, вони проводять рейди по торговельних точках та погрожують "конфіскувати" у продавців і товар, і гроші, якщо виявлять українську валюту.

Водночас у Донецьку окупанти з початком 2023 року почали активно збирати інформацію про 16-річних місцевих. Вони планують поставити неповнолітніх на свій військових облік.